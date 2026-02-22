Batman'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Batman'da Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde feci kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.