Bayram ziyaretine geldi, mal paylaşırken öldürüldü: Kardeş katili abi 2 ay önce cezaevinden çıkmış

Mazıdağı ilçesi Derecik Mahallesi'nde Ergin Karçı ile ağabeyi Erol Karçı arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönerken, Ergin Karçı, ağabeyi Erol Karçı’nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Kardeş Karçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli Erol Karçı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN 2AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Erol Karçı’nın yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı, hayatını kaybeden Ergin Karçı'nın Antalya'da yaşadığı ve bayram tatili için memleketine geldiği öğrenildi.