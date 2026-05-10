Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi’ndeki olayda ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine anne D.Ö. (40), küçük çocuğa şiddet uyguladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bebeğini itip yere düşürdü, sonra da tekmeledi! Anne serbest bırakıldı Adana'da bir anne, 1,5 yaşındaki çocuğunun ağlaması üzerine ona şiddet uyguladı. Olayda, çocuğu korumaya çalışan ablası da şiddete maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Şüpheli anne D.Ö. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet gören küçük çocuk babasına teslim edildi.

BEBEĞİ TEKMELEDİ KORUMAYA ÇALIŞAN ABLAYI DA DÖVDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının çocuğu sert şekilde ittiği ve yere düşen çocuğu tekmelediği görüldü. Bu sırada kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı görüldü. Çevrede bulunan başka bir kadının tepki göstermesi üzerine kadın, çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri tarafından kısa sürede yakalanan anne D.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli kadın, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boşandıkları ve velayeti annede bulunan küçük çocuğun ise babasına teslim edildiği öğrenildi.