3. Sayfa
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bebeğini itip yere düşürdü, sonra da tekmeledi! Anne serbest bırakıldı

Adana’da çocuğuna sokak ortasında şiddet uyguladığı gözlenen anne polisler tarafından yakalandı. 1,5 yaşındaki bebeğini yere itip düşüren ardından tekmeleyen anne onu korumaya çalışan ablasına da şiddet göstermişti. Mahkemenin verdiği ceza belli oldu.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 19:35

1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine D.Ö. (40), küçük çocuğa uyguladı.

HABERİN ÖZETİ

Bebeğini itip yere düşürdü, sonra da tekmeledi! Anne serbest bırakıldı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Adana'da bir anne, 1,5 yaşındaki çocuğunun ağlaması üzerine ona şiddet uyguladı.
Olayda, çocuğu korumaya çalışan ablası da şiddete maruz kaldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.
Şüpheli anne D.Ö. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şiddet gören küçük çocuk babasına teslim edildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Bebeğini itip yere düşürdü, sonra da tekmeledi! Anne serbest bırakıldı

BEBEĞİ TEKMELEDİ KORUMAYA ÇALIŞAN ABLAYI DA DÖVDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının çocuğu sert şekilde ittiği ve yere düşen çocuğu tekmelediği görüldü. Bu sırada kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı görüldü. Çevrede bulunan başka bir kadının tepki göstermesi üzerine kadın, çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri tarafından kısa sürede yakalanan anne D.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli kadın, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boşandıkları ve velayeti annede bulunan küçük çocuğun ise babasına teslim edildiği öğrenildi.

