3. Sayfa
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevindeki şiddette 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakım merkezinde şiddet uygulandığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevindeki şiddette 1 şüpheli tutuklandı
Beylikdüzü'nde Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da bazı çalışanların hastalara uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi.

Beylikdüzü'nde bir özel bakım merkezinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Bakımevi mesul müdürü ve 3 çalışan gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili teftiş başlattı ve ilgili personelin iş akdini feshetti.
Olaydan etkilenen engelli birey hastaneye sevk edildi ve tedavisi titizlikle sürdürülüyor.
Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, bakımevinde görevli mesul müdür ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli S.M, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler E.B, G.B. ve B.Z. şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirilmişti.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitinin yapıldığı, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup, tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

