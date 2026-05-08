Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakım merkezinde engelli şahsa kötü muamele: Bakanlık devreye girdi

Sosyal medyada yayınlanan Beylikdüzü Kavaklı’daki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde engelli ve yaşlılara yapılan kötü muamele görüntüleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakım merkezinde engelli şahsa kötü muamele: Bakanlık devreye girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 00:02

İstanbul'un ilçesindeki bir bakımevindeki görüntülere konu olan kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatıldığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakım merkezinde engelli şahsa kötü muamele: Bakanlık devreye girdi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir bakımevindeki görüntülere ilişkin teftiş sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Görüntüler, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesindeki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da meydana gelen bir olaya ilişkindir.
Olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır.
Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespiti yapılmış, ilgili personelin iş akdi feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır.
Olaydan etkilenen engelli birey hastaneye sevk edilmiş, tıbbi müdahalesi yapılmış ve tedavi süreci takip edilmektedir.
Bakanlık, ilgili kuruluşa yönelik teftiş sürecini başlatmış ve incelemeler devam etmektedir.
Bakanlık, engelli bireylere yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Bakanlık, sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirildi.

Bakım merkezinde engelli şahsa kötü muamele: Bakanlık devreye girdi

TEFTİŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündemi değerlendiriyor: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Engelli vatandaşı tekme tokat dövdüler: Kadınların saçtığı dehşet kamerada
ETİKETLER
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#Beylikdüzü
#engelli bireyler
#Teftiş
#Bakımevi Şüphesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.