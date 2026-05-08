Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir bakımevindeki görüntülere konu olan kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatıldığını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakım merkezinde engelli şahsa kötü muamele: Bakanlık devreye girdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir bakımevindeki görüntülere ilişkin teftiş sürecinin başlatıldığını duyurdu. Görüntüler, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesindeki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da meydana gelen bir olaya ilişkindir. Olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespiti yapılmış, ilgili personelin iş akdi feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli birey hastaneye sevk edilmiş, tıbbi müdahalesi yapılmış ve tedavi süreci takip edilmektedir. Bakanlık, ilgili kuruluşa yönelik teftiş sürecini başlatmış ve incelemeler devam etmektedir. Bakanlık, engelli bireylere yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmektedir.

Bakanlık, sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirildi.

TEFTİŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."