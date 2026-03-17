Beyoğlu'nda acı olay! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde 2 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 2 kişi yaralanırken 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

İstanbul'un ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı binanın giriş katında çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yoğun dumanı ve alevleri gören vatandaşlar durumu yetkili birimlere bildirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK CAN VERDİ

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından evin içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 yaşındaki alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın söndürüldü.

Çalışmalar sonrası Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek yanan giriş katta inceleme başlattı. İncelemeler sonrası bebeğin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

