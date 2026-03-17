Yıllardır aranan FETÖ firarisi hakim ile emniyet amiri yakalandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçlarından aranan 2 hükümlüyü yakalamak için düğmeye basıldı.

Iğdır adli makamlarınca haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden arama kararı bulunan 2 hükümlünün yakalanması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi.

FETÖ'CÜ HAKİM VE EMNİYET AMİRİ GÖZALTINDA

Operasyon sonucu FETÖ'ye üye olma suçundan 10 yıldır firari olarak aranan ihraç hakim H.A. ile örgüt üyeliği, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve 3628 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından aranan ihraç emniyet amiri İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.