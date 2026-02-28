Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınır hattında yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlülerinin yurt dışına kaçma planı çöktü.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin olabileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde bir taksiyi durdurdu.

TAKSİDEN FETÖ'CÜLER ÇIKTI

Araçta yapılan aramada, FETÖ üyeliği suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B, N.E.E, S.G, A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K. gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.