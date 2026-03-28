Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres ilçedeki bir ev oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Birlikte alkol aldığı kişiyi öldürdü! Kocaeli'de korkunç cinayet Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte alkol alan iki kişi arasında çıkan kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Çayırova ilçesindeki bir evde meydana geldi. M.G. ile Y.U. alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U., M.G.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.G. hayatını kaybederken, şüpheli Y.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. ile Y.U. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Y.U., M.G.'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan M.G. olayın ardından hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Y.U., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.