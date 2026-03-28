Birlikte alkol aldığı kişiyi öldürdü! Kocaeli'de korkunç cinayet

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres ilçedeki bir ev oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.G. ile Y.U. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Y.U., M.G.'yi bıçakladı.
Ağır yaralanan M.G. olayın ardından hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Y.U., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.