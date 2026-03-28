Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres ilçeye bağlı bir köy oldu.

HABERİN ÖZETİ Yeğeninin darbetmesi sonucu hayatını kaybetti! 73 yaşındaki adamdan acı haber Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeninin darbetmesi sonucu yaralanan 73 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde yaşandı. 73 yaşındaki Şerif Y. ile yeğeni O.Y. arasında 3 gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Şerif Y., yeğeninin darbetmesi sonucu yaralandı ve Kovancılar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi sonrası eve dönen Şerif Y., rahatsızlanınca Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gündür tedavi gören Şerif Y. hastanede yaşamını yitirdi. O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce O.Y. ile 73 yaşındaki amcası Şerif Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yeğeninin darbetmesi sonucu yaralanan Şerif Y., Kovancılar Devlet Hastanesi'ne gitti.

Tedavisi sonrası eve dönen amca, rahatsızlanınca Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerif Y., 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

O.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.