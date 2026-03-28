Yeğeninin darbetmesi sonucu hayatını kaybetti! 73 yaşındaki adamdan acı haber

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres ilçeye bağlı bir köy oldu.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce O.Y. ile 73 yaşındaki amcası Şerif Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yeğeninin darbetmesi sonucu yaralanan Şerif Y., Kovancılar Devlet Hastanesi'ne gitti.
Tedavisi sonrası eve dönen amca, rahatsızlanınca Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerif Y., 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
O.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.