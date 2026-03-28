Kurban değil balık pazarlığı: Dev turna balığı için kıyasıya rekabet

Elazığ'da vatandaşların 82 kiloluk dev turna balığı için yaptığı pazarlık Kurban Bayramı’nda yapılan pazarlıkları aratmadı. Elazığ Kapalı Çarşı'nda bulunan bir balıkçı tezgâhında satışa sunulan dev balık kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Hem nadir rastlanması ben de 82 kiloluk dev boyutuyla vatandaşların ilgi odağı olurken, balığı almak isteyenler balıkçıyla sıkı pazarlık yaptı.

