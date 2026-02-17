Bitlis'te katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Cevizyatağı köyü civarı oldu. Edinilen bilgiye göre, İzzettin Alpcan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada; 57 yaşındaki İzzettin Alpcan, 59 yaşındaki Saadet Alpcan ve 22 yaşındaki Zeynep Alpcan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer 5 kişi ise kazada ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar ile ekipler, otomobilde sıkışan ölü ve yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.