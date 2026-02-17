Menü Kapat
Editor
 Yasin Aşan

Bitlis'te katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı.

Bitlis'te katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
13:58
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
14:35

Bitlis'in Güroymak ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Cevizyatağı köyü civarı oldu. Edinilen bilgiye göre, İzzettin Alpcan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil uçuruma yuvarlandı.
Kazada 57 yaşındaki İzzettin Alpcan, 59 yaşındaki Saadet Alpcan ve 22 yaşındaki Zeynep Alpcan olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan diğer 5 kişi ise ağır yaralandı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bitlis'te katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada; 57 yaşındaki İzzettin Alpcan, 59 yaşındaki Saadet Alpcan ve 22 yaşındaki Zeynep Alpcan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer 5 kişi ise kazada ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar ile ekipler, otomobilde sıkışan ölü ve yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bitlis'te katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.

ETİKETLER
#Hayatını Kaybedenler
#Bitlis Trafik Kazası
#Güroymak Ölümcül Kaza
#Uçuruma Yuvarlanan Otomobil
#Cevizyatağı Köyü Kazası
#3. Sayfa
