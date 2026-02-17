Motosiklet sürücüsü kamyonete çarparak can verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyarbakır'da dün öğle saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Diyarbakır-Silvan kara yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, dönüş yapan kamyonete çarptı.
Kazayı gören çevredekiler durumu yetkili birimlere bildirince olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.