Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada yangın çıktı. Milyonlarca lira değerindeki 5 lüks tekne alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol etmek için ekipler seferber oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 07:08
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 07:39

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da geceyi alevler aydınlattı. Marinada demirlenen 5 lüks motoryatta yangın çıktı.

Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü

5 TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Yalıkavak Mahallesi'nde marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 metre olan 4 motoryata daha sıçradı. Kısa süre içerisinde 5 tekne alevler içerisinde kaldı.

Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü

KARADAN VE DENİZDEN MÜDAHALE

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü

RÜZGAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü
ETİKETLER
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.