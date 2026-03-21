Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da geceyi alevler aydınlattı. Marinada demirlenen 5 lüks motoryatta yangın çıktı.

5 TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Yalıkavak Mahallesi'nde marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 metre olan 4 motoryata daha sıçradı. Kısa süre içerisinde 5 tekne alevler içerisinde kaldı.

KARADAN VE DENİZDEN MÜDAHALE

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

RÜZGAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.