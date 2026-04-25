Bolu'da dehşete düşüren olay: Yeni anne iki aylık bebeğini öldürüp evden kaçtı

Bolu’nun Gerede ilçesinde dehşete düşüren bir aile dramı yaşandı. Kitirler Mahallesi’ndeki bir evde S.C isimli kadın 2 aylık bebeğinin boğazını keserek öldürdü.
Bebeği kanlar içinde evde bırakan anne, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.