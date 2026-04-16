Hatay'da kan donduran vahşet: Anne toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir çobanın ihbarıyla başlayan inceleme, kan donduran bir vahşeti ortaya çıkardı. Ormanda vurulmuş halde bulunan gencin ardından, kayıp olarak aranan annesinin de toprağa gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Hatay'da kan donduran vahşet: Anne toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu!
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:10
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 11:10

Hatay, İskenderun ilçesinden gelen çifte vahşet haberiyle sarsıldı. Akçay Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan bir erkek cesedi fark ederek durumu vakit kaybetmeksizin jandarma ekiplerine bildirdi.

Hatay'da kan donduran vahşet: Anne toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu!

KİMLİK TESPİTİ KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine intikal eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan parmak izi çalışmaları sonucunda, silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 33 yaşındaki Osman Zont olduğu tespit edildi. Zont’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

KAYIP ANNENİN İZİNE YAMAÇ PARAŞÜTÜ ALANINDA RASTLANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Osman Zont’un 54 yaşındaki annesi Zekiye Zont’un da kayıp bilgisine ulaştı. Şüpheler üzerine arama çalışmalarını bu yöne kaydıran ekipler, İskenderun’daki yamaç paraşütü uçuş sahası yakınlarında titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan aramalar neticesinde anne Zekiye Zont’un cansız bedeni, toprağa gömülü halde bulundu. Toprak altından çıkarılan talihsiz kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaşanan vahşetin ardından faillerin peşine düşen güvenlik güçleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki sorgusu sürerken, cinayetlerin hangi saikle işlendiğine dair kapsamlı tahkikat devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
C31K kanalı nedir? Telegram C31K kanalında neler yazıyor, kimler var?
Demirle maymunu kovmak isterken çarpıldı! Hindistan'da feci ölüm
Elif Karaarslan telefonunun şifresini vermedi! "Özel fotoğraflarım var"
