Yaşanılan son olaylar sonrası halkın güvenliğini sarsmaya yönelik paylaşımlar sosyal medyayı ve gündemi ayağa kaldırdı. Özellikle telegram üzerinden örgütlendiği öne sürülen ve C3K1 adıyla tehdit içerikli paylaşımlar yapan grup, ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan ve birçok öğrencinin ve öğretmenin yaşamını yitirmesine sebep olan kanlı saldırılar sonrası C3K1 Telegram grubu da mercek altına alındı. Peki nedir C3K1 kanalı? Kimleri hedef alıyor, hangi paylaşımlar yapılıyor? C3K1 grubunda kimler ne yazıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ C31K kanalı nedir? Telegram C31K kanalında neler yazıyor, kimler var? Son olaylar sonrası halkın güvenliğini sarsmaya yönelik Telegram'daki C3K1 adlı bir grup, eğitim kurumlarına yönelik tehdit içerikli paylaşımlarıyla gündeme geldi. C3K1 kanalı, Telegram platformunda yer alan kapalı bir mesajlaşma grubudur. Grup, suça teşvik ve terör propagandası şüphesiyle incelenmektedir. C3K1 kanalı çocukları ve gençleri hedef alarak onları suça sürükleyebilecek manipülasyonlar içermektedir. Grupta şiddet eylemleri bir hizmet kataloğu gibi sunulmakta ve bu eylemler için maddi karşılık bulunduğu iddia edilmektedir. Bazı okulların isimleri verilerek açık hedef gösterildiği, öğrenci ve öğretmenlerin adres bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiği belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, C3K1 Telegram kanalına yönelik operasyon başlatmış ve 591 sosyal medya hesabına erişim engellemiştir.

C3K1 KANALI NEDİR?

C31K kanalı, son günlerde Telegram platformu üzerinde adı sıkça duyulan, kapalı bir mesajlaşma grubudur. Siber güvenlik uzmanlarının ilk değerlendirmelerine göre bu grup, sadece bir iletişim kanalı değil, kaosun ve toplumsal huzuru bozmanın en hedef adresi.

Grubun ismi, sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntüleriyle birlikte suça teşvik ve terör propagandası şüphelerini giderek uyandırmış durumda.

Resmi makamlar tarafından büyük bir titizlikle incelenen C3K1 kanalı, aslında çocukları ve gençleri hedef alıyor. Çocukları suça sürükleyebilecek psikolojik manipülasyonlar içeren bazı yaptırımları bulunuyor.

C31K KANALINDA NELER YAZIYOR, KİMLER VAR?

Tüm ülkede büyük ses getiren C31K kanalı içeriğine dair sızan bilgiler, tehlikenin de ne kadar büyük bir boyutta olduğunu kanıtlamış durumda. Gelen iddialara göre bu grupta olan kişiler, gerçekleşmesi planlanan şiddet eylemlerini resmen bir hizmet kataloğu halinde sunmakta.

Paylaşılan mesajlarda, fiziksel saldırılardan okul baskınlarına kadar pek çok korkunç eylem bulunuyor. Bu eylemler için ise belli bir maddi karşılık bulunuyor. C31K kanalında yapılacak şiddet eylemleri için fiyat listesinin de olduğu söyleniyor.

Ancak Telegram C31K kanalına dair diğer çarpıcı iddialar ise korkunç boyutta. İşte C3K1 kanalında yer aldığı söylenen dikkat çekici yazışmalar...

Belirli illerdeki bazı okulların isimleri verilerek açık hedef gösterilmesi,

Öğrencilerin ve öğretmenlerin bireysel adres bilgilerinin paylaşılarak tehdit dilinin kullanılması,

Şiddet içerikli videoların ve görsellerin motivasyon kaynağı olarak servis edilmesi.

Grupta yer alan kişilerin profilleri incelendiğinde ise çoğunlukla etkileşim meraklısı, kendini dijital suç dünyasının kahramanı gibi gören ve gerçek hayatta psikolojik sorunu yaşayan bireylerden oluştuğu tahmin ediliyor. Ancak güvenlik güçleri, bu kişilerin sadece trol olmadığını, her birinin potansiyel bir suç zanlısı olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

DEVLETİN SİBER KALKANI DEVREYE GİRDİ

Okullara yapılan saldırıların boyutunun oldukça ciddi bir seviyeye ulaşması sonrası İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müsürlüğü'de tamamen koordineli bir şekilde operasyonlarına başladı.

İç işleri Bakanı Danışmanı Hasan Öymez yaptığı açıklamada C3K1 Telegram kanalına yönelik tüm görsellerin, paylaşımların ve yazışmaların yakından takip edildiğini bildirdi. Bununla beraber 591 sosyal medya hesabına da erişim getirilmiş durumda.