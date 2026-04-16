Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Canan Okur

C31K kanalı nedir? Telegram C31K kanalında neler yazıyor, kimler var?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulları tek tek hedef alan stratejik ve planlı saldırı sonrası Telegram'da ortaya çıkan C31K isimli kapalı grup, yaydıkları tehdit içerikli mesajları ve paylaşımlarıyla korku salmaya devam ediyor. Aileleri endişelendiren gelişmeler sonrası güvenlik birimleri de C31K kanalına yönelik harekete geçmiş durumda. Peki C31K kanalı nedir? Telegram C31K kanalında neler yazıyor, kimler var? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:50

Yaşanılan son olaylar sonrası halkın güvenliğini sarsmaya yönelik paylaşımlar sosyal medyayı ve gündemi ayağa kaldırdı. Özellikle telegram üzerinden örgütlendiği öne sürülen ve C3K1 adıyla tehdit içerikli paylaşımlar yapan grup, ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan ve birçok öğrencinin ve öğretmenin yaşamını yitirmesine sebep olan kanlı saldırılar sonrası C3K1 Telegram grubu da mercek altına alındı. Peki nedir C3K1 kanalı? Kimleri hedef alıyor, hangi paylaşımlar yapılıyor? C3K1 grubunda kimler ne yazıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Son olaylar sonrası halkın güvenliğini sarsmaya yönelik Telegram'daki C3K1 adlı bir grup, eğitim kurumlarına yönelik tehdit içerikli paylaşımlarıyla gündeme geldi.
C3K1 kanalı, Telegram platformunda yer alan kapalı bir mesajlaşma grubudur.
Grup, suça teşvik ve terör propagandası şüphesiyle incelenmektedir.
C3K1 kanalı çocukları ve gençleri hedef alarak onları suça sürükleyebilecek manipülasyonlar içermektedir.
Grupta şiddet eylemleri bir hizmet kataloğu gibi sunulmakta ve bu eylemler için maddi karşılık bulunduğu iddia edilmektedir.
Bazı okulların isimleri verilerek açık hedef gösterildiği, öğrenci ve öğretmenlerin adres bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiği belirtilmiştir.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, C3K1 Telegram kanalına yönelik operasyon başlatmış ve 591 sosyal medya hesabına erişim engellemiştir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

C3K1 KANALI NEDİR?

C31K kanalı, son günlerde Telegram platformu üzerinde adı sıkça duyulan, kapalı bir mesajlaşma grubudur. uzmanlarının ilk değerlendirmelerine göre bu grup, sadece bir iletişim kanalı değil, kaosun ve toplumsal huzuru bozmanın en hedef adresi.

Grubun ismi, sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntüleriyle birlikte suça teşvik ve terör propagandası şüphelerini giderek uyandırmış durumda.

Resmi makamlar tarafından büyük bir titizlikle incelenen C3K1 kanalı, aslında çocukları ve gençleri hedef alıyor. Çocukları suça sürükleyebilecek psikolojik manipülasyonlar içeren bazı yaptırımları bulunuyor.

C31K KANALINDA NELER YAZIYOR, KİMLER VAR?

Tüm ülkede büyük ses getiren C31K kanalı içeriğine dair sızan bilgiler, tehlikenin de ne kadar büyük bir boyutta olduğunu kanıtlamış durumda. Gelen iddialara göre bu grupta olan kişiler, gerçekleşmesi planlanan şiddet eylemlerini resmen bir hizmet kataloğu halinde sunmakta.

Paylaşılan mesajlarda, fiziksel saldırılardan okul baskınlarına kadar pek çok korkunç eylem bulunuyor. Bu eylemler için ise belli bir maddi karşılık bulunuyor. C31K kanalında yapılacak şiddet eylemleri için fiyat listesinin de olduğu söyleniyor.

Ancak Telegram C31K kanalına dair diğer çarpıcı iddialar ise korkunç boyutta. İşte C3K1 kanalında yer aldığı söylenen dikkat çekici yazışmalar...

  • Belirli illerdeki bazı okulların isimleri verilerek açık hedef gösterilmesi,
  • Öğrencilerin ve öğretmenlerin bireysel adres bilgilerinin paylaşılarak tehdit dilinin kullanılması,

  • Şiddet içerikli videoların ve görsellerin motivasyon kaynağı olarak servis edilmesi.

Grupta yer alan kişilerin profilleri incelendiğinde ise çoğunlukla etkileşim meraklısı, kendini dijital suç dünyasının kahramanı gibi gören ve gerçek hayatta psikolojik sorunu yaşayan bireylerden oluştuğu tahmin ediliyor. Ancak güvenlik güçleri, bu kişilerin sadece trol olmadığını, her birinin potansiyel bir suç zanlısı olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

DEVLETİN SİBER KALKANI DEVREYE GİRDİ

Okullara yapılan saldırıların boyutunun oldukça ciddi bir seviyeye ulaşması sonrası İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müsürlüğü'de tamamen koordineli bir şekilde operasyonlarına başladı.

İç işleri Bakanı Danışmanı Hasan Öymez yaptığı açıklamada C3K1 Telegram kanalına yönelik tüm görsellerin, paylaşımların ve yazışmaların yakından takip edildiğini bildirdi. Bununla beraber 591 sosyal medya hesabına da erişim getirilmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı'nın son hali yürek burktu! Darülacede'de yaşamını sürdürüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’den bankalara 'yapay zekâ' uyarısı: Yeni model siber saldırı riskini artırabilir
ETİKETLER
#siber güvenlik
#Toplumsal Güvenlik
#Okul Saldırıları
#C3k1 Telegram
#Şiddet Propagandası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.