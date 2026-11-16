Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan çocuktan acı haber geldi.

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HABERİN ÖZETİ Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan çocuk hayatını kaybetti Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişi ihbar üzerine bulundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17) hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.

Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17), sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Barış Ş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.