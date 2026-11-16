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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 01:53

Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Barış Ş. boş arazide bıçaklanmış halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 01:53

'in ilçesinde yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan çocuktan acı haber geldi.

HABERİN ÖZETİ

Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.
Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişi ihbar üzerine bulundu.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17) hastaneye kaldırıldı.
Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17), sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Barış Ş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.

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#mardin
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#nusaybin
#Barış Ş
#Nusaybin Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
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