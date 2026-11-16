Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan çocuktan acı haber geldi.
Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17), sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Barış Ş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.