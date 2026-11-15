Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga ortalığı ayağa kaldırdı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da kanlı kavga! Silahlar patladı, bıçaklar çekildi: 1'i ağır 11 kişi yaralı Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kavga, Mamak Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıktı. Olay yerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavgada İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLAHLAR PATLADI, BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 11 KİŞİ YARALI

Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaptığı ilk incelemede İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K’nin çıkan kavgada yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.