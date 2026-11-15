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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 01:25

Ankara'da kanlı kavga! Silahlar patladı, bıçaklar çekildi: 1'i ağır 11 kişi yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgada biri ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 01:25

'nın ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga ortalığı ayağa kaldırdı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da kanlı kavga! Silahlar patladı, bıçaklar çekildi: 1'i ağır 11 kişi yaralı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Kavga, Mamak Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıktı.
Olay yerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kavgada İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

SİLAHLAR PATLADI, BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ankara'da kanlı kavga! Silahlar patladı, bıçaklar çekildi: 1'i ağır 11 kişi yaralı

1'İ AĞIR 11 KİŞİ YARALI

Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaptığı ilk incelemede İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K’nin çıkan kavgada yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Ankara'da kanlı kavga! Silahlar patladı, bıçaklar çekildi: 1'i ağır 11 kişi yaralı

Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#3. Sayfa
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