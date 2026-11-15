Ankara'da kanlı kavga! Silahlar patladı, bıçaklar çekildi: 1'i ağır 11 kişi yaralı

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İstanbul
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga ortalığı ayağa kaldırdı.
Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaptığı ilk incelemede İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K’nin çıkan kavgada yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.