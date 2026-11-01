Antalya-Denizli kara yolu üzerinde 44 yaşındaki Ergün A.’nın kullandığı marka otomobil ile karşı yönden gelen 37 yaşındaki Emre K.’nın otomobil çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Antalya-Denizli kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 44 yaşındaki Ergün A.'nın kullandığı otomobil ile 37 yaşındaki Emre K.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Ergün A.'nın aracındaki yolculardan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ergün A. ile Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralanarak Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

2 YOLCU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ergün A.’nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ergün A., Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı.

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.