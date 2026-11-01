Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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İstanbul
Antalya-Denizli kara yolu üzerinde 44 yaşındaki Ergün A.’nın kullandığı marka otomobil ile karşı yönden gelen 37 yaşındaki Emre K.’nın otomobil çarpıştı.
Kazada Ergün A.’nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ergün A., Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.