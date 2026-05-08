Burgazada açıklarında cansız beden bulundu: Kim olduğu ortaya çıktı

Burgazada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde erkek cesedi bulundu.
Kıyıya çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemeler ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden şahsın Namık Solak (74) olduğu belirlendi.
Solak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.