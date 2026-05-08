Burgazada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde erkek cesedi bulundu.

HABERİN ÖZETİ Burgazada açıklarında cansız beden bulundu: Kim olduğu ortaya çıktı Burgazada açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde bulunan 74 yaşındaki Namık Solak'a ait erkek cesediyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Burgazada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri denizde erkek cesedi buldu. Hayatını kaybeden şahsın 74 yaşındaki Namık Solak olduğu belirlendi. Solak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat devam ediyor.

Kıyıya çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemeler ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden şahsın Namık Solak (74) olduğu belirlendi.

Solak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.