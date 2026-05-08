Burdur'da 30 Nisan günü kaybolan Kübra Yapıcı'nın ailesi kızlarından haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde genç kızın korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenildi. İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimli 2 cani Kübra'yı vahşice katledip yaktığı, gömdükten sonra ceset parçalarını yerinden çıkarıp bataklığa attıklarını itiraf etti.

HABERİN ÖZETİ Vahşice katledilen Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Cesedin parçaları bulunmuştu Burdur'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ve cesedinin parçalarının bataklıkta bulunduğu olayın ardından yeni gelişmeler yaşandı. 30 Nisan'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın ailesi polise başvurdu. İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimli şüpheliler, Kübra Yapıcı'yı vahşice katledip yaktıklarını ve ceset parçalarını bataklığa attıklarını itiraf etti. Bataklıkta bulunan ceset parçalarının otopsi ve DNA testleri sonucunda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

CESET KÜBRA'YA AİT ÇIKTI

Peş peşe itiraflar gelirken, cinayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dün bataklıkta bulunan ceset parçaları inceleme altına alındı. Yapılan otopsi ve DNA testleri sonucunda cesedin Kübra'ya ait olduğu tespit edildi.