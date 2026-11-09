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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:35

Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı evin duvarına çarparak durabildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde araç yüklü çekici, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile hafif ticari araca çarptıktan sonra bir evin duvarına vurarak durabildi. Araçta sıkışan çekici sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:35

ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu İznik Kavşağı’nda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan ve üzerinde araç bulunan 56 yaşındaki Turan N. idaresindeki 34 UPL 43 plakalı çekici, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. 

Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı evin duvarına çarparak durabildi

EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ: SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Ardından hafif ticari araca da çarpan çekici, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı evin duvarına çarparak durabildi

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#Trafik Kazası
#Orhangazi
#Yalova Bursa Kara Yolu
#Turan N.
#İznik Kavşağı
#3. Sayfa
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