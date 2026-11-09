Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı evin duvarına çarparak durabildi

Orhangazi ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu İznik Kavşağı’nda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan ve üzerinde araç bulunan 56 yaşındaki Turan N. idaresindeki 34 UPL 43 plakalı çekici, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı.

EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ: SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Ardından hafif ticari araca da çarpan çekici, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.