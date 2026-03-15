Bursa'da hırsız feci şekilde can verdi! Elektrik akımına kapıldı

Bursa'nin Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak oldu.

İddia edilene göre, Faruk Ç. isimli şüpheli, hırsızlık amacıyla sokakta bulunan bir elektrik direğine tırmandı. Direğe tırmanmasının ardından bir anda elektrik akımına kapılan Faruk Ç. hareketsiz kaldı. Durumu gören vatandaşlar olayı hemen yetkili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden şüphelinin daha önce 2 hırsızlıktan ve 2 uyuşturucu suçundan dosyasının bulunduğu öğrenildi.