Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Beyaz Saray'da savaş çatlağı! Trump'ın danışmanından dikkat çeken çağrı

Beyaz Saray'dan İran'la savaşa dair farklı sesler yükselmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından David Sacks, artık savaşın bitirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de Başkan 'ın, ile savaşı sonlandırması için dikkat çeken bir çağrı geldi. Trump'ın kripto para ve yapay zekadan sorumlu danışmanı David Sacks, artık savaşın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Sacks, ''Şu an zafer ilan etmek ve savaştan çekilmek için uygun bir zaman'' dedi.

Bir podcast programına katılan Sacks, ABD’nin İran’ın askeri kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını belirterek ''Artık bir çıkış yolu bulmaya çalışmalıyız'' dedi.

Gerilimin daha fazla tırmanmasının olumlu bir sonuç getirmemesi halinde, gerilimi düşürmenin yollarının düşünülmesi gerektiğini söyleyen Sacks, bunun ateşkes anlaşması veya İran ile müzakere edilmiş bir uzlaşma yoluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DA 'SAVAŞ' ÇATLAĞI

ABD’li kaynaklara göre içinde savaşın gidişatı konusunda danışmanlar arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Siyasi danışmanlar, aralarında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve yardımcısı James Blair’in de bulunduğu isimlerle birlikte Trump’a 'zafer tanımını daraltması' ve operasyonun sınırlı olduğunu, sona yaklaşmış olabileceğini vurgulaması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Buna karşılık bazı şahin kanat temsilcilerinin ise İran’a yönelik saldırıların devam etmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.

ABD ve İsrail’den bazı kaynaklar, savaşın en az üç hafta daha sürebileceğini öne sürerken, uluslararası toplumda çatışmanın bölgesel ve küresel sonuçlarına ilişkin endişeler giderek artıyor.

