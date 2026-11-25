Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet K. idaresindeki servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.