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İstanbul
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet K. idaresindeki 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.