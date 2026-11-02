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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:15

Bursa’da kontrolden çıkan kamyon eve daldı: Enkaz altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evlere çarparak yan yattı. Bir evin yıkıldığı olayda, kamyon sürücüsü araç içinde sıkışırken, yıkılan evde bir kişi hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:15

’nın ilçesinde Ender Z. İsimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken, kamyon ise yan yattı.

HABERİN ÖZETİ

Bursa’da kontrolden çıkan kamyon eve daldı: Enkaz altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonun eve çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı.
Ender Z. idaresindeki kamyonun kontrolden çıkarak çarptığı ev yerle bir oldu, kamyon ise yan yattı.
Yıkılan evin enkazı altında kalan Barış Bozan hayatını kaybetti.
Kamyonda sıkışan sürücü Ender Z., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Barış Bozan'ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı ve olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bursa’da kontrolden çıkan kamyon eve daldı: Enkaz altında kalan kişi hayatını kaybetti

YIKILAN EVDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan Barış Bozan'ın cansız bedenine ulaşıp enkaz altından çıkardı. Kamyonda sıkışan Ender Z. de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Enkaz altından çıkarılan Barış Bozan'ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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ETİKETLER
#bursa
#mustafakemalpaşa
#Ender Z
#Barış Bozan
#Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
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