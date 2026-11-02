Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ender Z. İsimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken, kamyon ise yan yattı.

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HABERİN ÖZETİ Bursa’da kontrolden çıkan kamyon eve daldı: Enkaz altında kalan kişi hayatını kaybetti Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonun eve çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Ender Z. idaresindeki kamyonun kontrolden çıkarak çarptığı ev yerle bir oldu, kamyon ise yan yattı. Yıkılan evin enkazı altında kalan Barış Bozan hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan sürücü Ender Z., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Barış Bozan'ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı ve olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

YIKILAN EVDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan Barış Bozan'ın cansız bedenine ulaşıp enkaz altından çıkardı. Kamyonda sıkışan Ender Z. de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Enkaz altından çıkarılan Barış Bozan'ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.