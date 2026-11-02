Bursa’da kontrolden çıkan kamyon eve daldı: Enkaz altında kalan kişi hayatını kaybetti

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ender Z. İsimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken, kamyon ise yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan Barış Bozan'ın cansız bedenine ulaşıp enkaz altından çıkardı. Kamyonda sıkışan Ender Z. de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Enkaz altından çıkarılan Barış Bozan'ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.