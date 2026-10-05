Bursa'da kuyumcu vurgunu: Emanet altınlarla ortadan kayboldu

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kaçtıkları iddia edilen kuyumcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Tuzpazarı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına altınlarını emanet eden müşteriler, altınları geri almak istediklerinde iş yeri sahiplerine ulaşamadı.

Polis merkezine giden 28 müşteki, iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, müştekilerin 18,6 milyon liralık altınını alıp kaçtıkları öne sürülen iş yeri sahipleri A.T. (55), F.T. (40), M.S.T. (27) ve H.T'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.