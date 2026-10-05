Altın için tehlikeli bant alarmı! İslam Memiş, 'kafa karışıklığı bekliyorum' diyerek uyardı

Memiş, borsada söz konusu şirketlerin hisselerine yatırım yapanların durumunun da ayrıca ele alınması gerektiğini belirterek, “Kağıt taban taban gidiyor. Kağıda yatırım almıyor. Yatırım almayınca kimse de satamıyor. Satamayınca taban taban gidiyor. O insanın da bir mağduriyeti var. Şimdi mağduriyet nasıl giderilecek? İşin o tarafına da bir bakmak lazım gibi geliyor bana” dedi.

