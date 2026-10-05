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Altın için tehlikeli bant alarmı! İslam Memiş, 'kafa karışıklığı bekliyorum' diyerek uyardı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:47
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altın fiyatı

Altın fiyatları için dalgalı seyir devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, yeni haftada piyasalarda belirsizliğin ve dalgalı seyrin öne çıkabileceğini belirterek, ABD tahvil faizlerindeki yükselişe, stagflasyon ve enflasyon riskine dikkat çekti. 
 

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Amerika-İran geriliminin piyasalar açısından

Memiş, Amerika-İran geriliminin piyasalar açısından önemli olacağını belirterek, ABD ekonomisindeki gelişmelere dikkat çekti.
 

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Amerika-İran gerilim noktasındaki açıklamalar

“Tabii, Amerika-İran gerilim noktasındaki açıklamalar piyasalar için önemli olacak. Onun haricinde ben Amerika'daki risklere dikkat çekmek isterim. Çünkü Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam ederken burada stagflasyon ve enflasyon tarafındaki çanlar çalmaya başladı. Yani burada kalıcı bir enflasyon riskine doğru gidiyor” dedi.

 

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Avrupa tarafında da tahvil faizlerinde

Avrupa tarafında da tahvil faizlerinde yükseliş yaşandığını belirten Memiş, Almanya ve Fransa'daki gelişmelerin dünya ekonomisi açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
 

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Altın ve gümüşte kritik bant

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK BANT

Memiş, altında teknik seviyelere dikkat çekerek “Para piyasalarında altın ve gümüş tarafında, geçen hafta çok gerilemişti, kısa vadeli bir toparlanma görüyoruz. Şu an uluslararası piyasalarda altın 4.153 dolar seviyesinde. Yine teknik olarak aşağıda 4.100 dolar seviyesi, yukarıda 4.300 dolar seviyesi var. Bu bantta takip edeceğiz” dedi.
 

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BORSADA DALGALI SEYİR BEKLENTİSİ

BORSADA DALGALI SEYİR BEKLENTİSİ

Borsa tarafında ise geçen hafta yaşanan sert düşüşlere rağmen 12 bin puan seviyesinin üzerinde kapanış görüldüğünü belirten Memiş, bu hafta fon krizine ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde kalacağını söyledi.
 

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Borsada geçen hafta sert düşüşler

“Borsada geçen hafta sert düşüşler vardı. Bütün tedbirlere rağmen yine 12.000 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış gördük. Bu hafta yine fon krizine ilişkin gelen açıklamalar, gözaltılar vesaire gündemde olacak. Perşembe ve cuma biraz toparlamaya çalıştı borsa ama çok da tat vermedi” ifadelerini kullandı.
 

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Borsadan çıkan paranın mevduat

Borsadan çıkan paranın mevduat, dolar ve altına yöneldiğini belirten Memiş, borsada dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getirdi.

 

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“Bu hafta kafa karışıklığı bekliyorum”

“BU HAFTA KAFA KARIŞIKLIĞI BEKLİYORUM”

Memiş, "Ama bu haftanın özelinde veri açısından sakin bir hafta bizi bekliyor olacak. Kafa karışıklığı bekliyorum. Tam böyle kötümserlik beklenirken iyimserlik, iyimserlik beklenirken kötümserlik fiyatlarda bir karışık seyir var. Bu hafta belirsiz bir süreç var" değerlendirmesinde bulundu.
 

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Merkez bankalarından gelecek açıklamaların

Merkez bankalarından gelecek açıklamaların da piyasalar açısından önem taşıdığını belirten Memiş, Fed tutanaklarının özellikle takip edileceğini söyledi.
 

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Fon krizinde borsadaki mağduriyete dikkat çekti

FON KRİZİNDE BORSADAKİ MAĞDURİYETE DİKKAT ÇEKTİ

Memiş, fon krizinin yalnızca fon yatırımcıları açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, söz konusu fonların yatırım yaptığı şirketlerin hisselerine yatırım yapanların da ciddi zararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
 

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fon tarafındaki mağduriyetle borsa tarafındaki mağduriyet

Memiş, fon tarafındaki mağduriyetle borsa tarafındaki mağduriyetin birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, “Şu anda fon tarafında sorumluluğu devlet aldı. Borsa tarafı çok konuşulmuyor ve dolayısıyla oradaki zararlar da ciddi anlamda çok. Yani burada hem borsada ayrı zararlar var hem fonda” dedi.

 

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“Buradaki konu bir fonun yükselmesi ya da düşmesi değil”

“BURADAKİ KONU BİR FONUN YÜKSELMESİ YA DA DÜŞMESİ DEĞİL”

Sosyal medyada yatırımcıların risk tercihleri üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Memiş, fon yatırımcılarının mağduriyetinin yalnızca yatırım riski çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
 

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‘Risk alsalardı, şöyle yapsalardı iyi olurdu

“Ben şuna dikkat çekmek istiyorum: Yine tartışmalar sosyal medyada devam ediyor veya söylemler değişmeye devam ediyor. ‘Risk alsalardı, şöyle yapsalardı iyi olurdu’ deniyor. Şimdi kişi burada fon tarafında yükseleceğine inanarak bir fon tarafına giriş yapmış. Sert bir şekilde gerilse kimseyi bağlamaz. Sonuçta o riski kendi aldı.”
 

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fonun değer kazanması

Ancak burada temel meselenin fonun değer kazanması veya kaybetmesi olmadığını belirten Memiş, “Ama buradaki konu bir fonun yükselmesi ya da düşmesi değil. Bir manipülasyon, bir dolandırıcılık var. Asıl mağduriyet buradan doğuyor zaten” ifadelerini kullandı.
 

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borsada söz konusu şirketlerin hisseleri

Memiş, borsada söz konusu şirketlerin hisselerine yatırım yapanların durumunun da ayrıca ele alınması gerektiğini belirterek, “Kağıt taban taban gidiyor. Kağıda yatırım almıyor. Yatırım almayınca kimse de satamıyor. Satamayınca taban taban gidiyor. O insanın da bir mağduriyeti var. Şimdi mağduriyet nasıl giderilecek? İşin o tarafına da bir bakmak lazım gibi geliyor bana” dedi.
 

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EMLAK KATILIM

EMLAK KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Memiş, konut ödemeleri konusunda da yatırımcıların ve vatandaşların panikle hareket etmemesi gerektiğini belirtti.

“Şimdi iyi niyetli bir şekilde ev taksiti ödeyenler, ev taksiti sürecine girenler, peşinat ödeyenler falan da korku ve panikle kafasında o rakamları hemen siliyor. ‘Ben korktum, artık ilgilenmiyorum’ diyor. Ama sonuçta Emlak Katılım devri oldu. Yani burada kafadan silecek bir rakam yok.”
 

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vatandaşların haklarının Emlak Katılım

Bu süreçte vatandaşların haklarının Emlak Katılım'a devredildiğini belirten Memiş, “Kolay kazanmak, kolay vermek... Dolayısıyla bu tarafta da bence panik yapmamak lazım. Oradaki bütün özlük haklarınız Emlak Katılım'a devri oldu. Muhatabınız Emlak Katılım olacak. Yani burada bence kafadan silinecek bir para yok. Orada bir sıkıntı yok” dedi.

 

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borsa

Memiş, bu konunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Sadece dediğim gibi sıkıntılı olarak borsa tarafı kalmıştı. O mağduriyetin de bir şekilde giderilmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.
 

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