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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:30

Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşlı çiftten haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri ev geldiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belirleneceği kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:30

Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Gemlik ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 60'lı yaşlardaki Asiye ve Vural Kara çifti evlerinde ölü bulundu.
Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan çiftten haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontroller sonucunda Asiye Kara ve Vural Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

KARI KOCANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

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ETİKETLER
#polis
#gemlik
#Halitpaşa Mahallesi
#Asiye Kara
#Vural Kara
#3. Sayfa
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