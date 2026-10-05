Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

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İstanbul
Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.