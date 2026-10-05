Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Gemlik ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 60'lı yaşlardaki Asiye ve Vural Kara çifti evlerinde ölü bulundu. Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan çiftten haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontroller sonucunda Asiye Kara ve Vural Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

KARI KOCANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.