Bursa'daki vahşette yeni detaylar! Yaşlı çifti demir sopayla katletmiş

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 67 yaşındaki Vural Kara ile eşi Asiye Kara’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin üst katında yaşayan K.S.’yi gözaltına aldı.

VAHŞETİN NEDENİ GÜRÜLTÜ

Soruşturmanın ilerlemesiyle cinayetin nedenine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre K.S., evinde kullandığı dambılları yere vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından daha önce birçok kez uyarıldı ve hakkında şikayette bulunuldu. K.S.’nin, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara’nın da kendisini şikayet eden kişiler arasında olduğunu düşündüğü ve bu nedenle yaşlı çiftle daha önce tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

ÇİFTİ DEMİR SOPAYLA KATLETTİ

Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte demirle saldırdığı öne sürüldü. Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin örnekler tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Cinayetin ardından gözaltına alınan K.S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Orhangazi’de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi’ne getirildi. Polis ekipleri adliye çevresinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. K.S.’nin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.