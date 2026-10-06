Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:36

Bursa'daki vahşette yeni detaylar! Yaşlı çifti demir sopayla katletmiş

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 67 yaşındaki Vural Kara ve eşi Asiye Kara’yı evlerinde katleden üst komşuları K.S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin arkasından ise uzun süredir devam eden "gürültü" tartışması çıktı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bursa'daki vahşette yeni detaylar! Yaşlı çifti demir sopayla katletmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:36

’nın Gemlik ilçesinde 67 yaşındaki Vural Kara ile eşi Asiye Kara’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin üst katında yaşayan K.S.’yi gözaltına aldı.

Bursa'daki vahşette yeni detaylar! Yaşlı çifti demir sopayla katletmiş

VAHŞETİN NEDENİ GÜRÜLTÜ

Soruşturmanın ilerlemesiyle cinayetin nedenine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre K.S., evinde kullandığı dambılları yere vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından daha önce birçok kez uyarıldı ve hakkında şikayette bulunuldu. K.S.’nin, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara’nın da kendisini şikayet eden kişiler arasında olduğunu düşündüğü ve bu nedenle yaşlı çiftle daha önce tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

Bursa'daki vahşette yeni detaylar! Yaşlı çifti demir sopayla katletmiş

ÇİFTİ DEMİR SOPAYLA KATLETTİ

Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte demirle saldırdığı öne sürüldü. Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin örnekler tespit edildi.

Bursa'daki vahşette yeni detaylar! Yaşlı çifti demir sopayla katletmiş

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Cinayetin ardından gözaltına alınan K.S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Orhangazi’de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi’ne getirildi. Polis ekipleri adliye çevresinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. K.S.’nin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana’da ‘Yıkamacılar’ örgütü için düğmeye basıldı! 16 ay boyunca takip edildiler
Boz ayıların yiyecek kavgası kamerada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#bursa
#gemlik
#K.s.
#Asiye Kara
#Vural Kara
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.