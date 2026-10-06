Adana’da yürütülen operasyon kapsamında 106 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 102 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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HABERİN ÖZETİ Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu Adana merkezli operasyonda 'Yıkamacılar' isimli silahlı suç örgütüne yönelik 16 aylık takip sonucunda 106 adrese eş zamanlı baskın düzenlenerek 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Adana merkezli olarak Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı yapıldı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç örgütünün liderinin Tolga Hoşgökdelen olduğu belirlendi. Örgütün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma' gibi 32 ayrı suça karıştığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca el konulması talep edildi.

16 AY BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

'Yıkamacılar' isimli silahlı suç örgütünü 11 ilde 16 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütünün liderinin Tolga Hoşgökdelen olduğunu belirlerken örgütün, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma', gibi 32 ayrı suça karıştığını kaydetti.

OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Elde edilen tespitlerin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Adana merkezli, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da şafak vakti operasyon düzenlendi.

EV DEĞİL MÜHİMMAT DEPOSU

Şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda evlerden14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi.

102 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

117 kişiye yönelik yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu çerçevesinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildiği öğrenildi.

Örgüt adına paylaşım yaptığı belirlenen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellemesi için de başvuruların yapıldığı belirtildi.