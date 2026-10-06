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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:33

Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu

Adana’da 11 ilde, 16 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ‘Yıkamacılar’ isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin desteği ile 106 adrese eş zamanlı baskınlar yapılan operasyonda 102 kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:33

’da yürütülen operasyon kapsamında 106 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 102 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Adana merkezli operasyonda 'Yıkamacılar' isimli silahlı suç örgütüne yönelik 16 aylık takip sonucunda 106 adrese eş zamanlı baskın düzenlenerek 102 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Adana merkezli olarak Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı yapıldı.
Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Suç örgütünün liderinin Tolga Hoşgökdelen olduğu belirlendi.
Örgütün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma' gibi 32 ayrı suça karıştığı tespit edildi.
Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca el konulması talep edildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu

16 AY BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

'Yıkamacılar' isimli silahlı suç örgütünü 11 ilde 16 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütünün liderinin Tolga Hoşgökdelen olduğunu belirlerken örgütün, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma', gibi 32 ayrı suça karıştığını kaydetti.

Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu

OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Elde edilen tespitlerin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Adana merkezli, , , İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu

EV DEĞİL MÜHİMMAT DEPOSU

Şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda evlerden14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi.

Adana'da 'Yıkamacılar'a özel harekat destekli operasyon! Milyonlarca TL'lik malvarlığına el konuldu

102 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

117 kişiye yönelik yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu çerçevesinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildiği öğrenildi.

Örgüt adına paylaşım yaptığı belirlenen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellemesi için de başvuruların yapıldığı belirtildi.

 

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#adana
#Antalya
#Mersin
#Tolga Hoşgökdelen
#Yıkamacılar
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