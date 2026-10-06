İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 14 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerini sosyal medyada öven 14 şüpheli gözaltına alındı. El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yapan şüpheliler için operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

YENİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü. DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.