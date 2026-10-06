İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 14 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü. DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.