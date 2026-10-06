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Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:54

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İstanbul'da ekipler, El Kaide ve DEAŞ terör örgütü destekçilerine yönelik operasyon düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünü övücü paylaşım yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına aldı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:54

’da ve terör örgütlerine yönelik hesapları üzerinden övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 14 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.  

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerini sosyal medyada öven 14 şüpheli gözaltına alındı.
El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü.
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yapan şüpheliler için operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

YENİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ 

El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü. DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ 

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

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#İstanbul
#sosyal medya
#deaş
#el kaide
#terörle mücadele şubesi
#Gündem
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