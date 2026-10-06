İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3'ü ağır 7 öğrenci yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Saldırı İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda gerçekleşti. Kavgada bir öğrenci, 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralıların bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ortaokuldaki kavgayla ilgili son bilançoyu açıkladı. Bakan Memişoğlu, 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere kavgada 8 kişinin yaralandığını aktardı. Bakan Memişoğlu, "Yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.