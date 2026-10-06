İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3'ü ağır 7 öğrenci yaralandı.
Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay sonrası İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralıların bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ortaokuldaki kavgayla ilgili son bilançoyu açıkladı. Bakan Memişoğlu, 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere kavgada 8 kişinin yaralandığını aktardı. Bakan Memişoğlu, "Yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.