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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:51

İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Öğrenciler arasında çıkan bıçakla kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:51

İstanbul 'de bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda arasında çıktı. Çıkan kavgada 3'ü ağır 7 öğrenci yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
Saldırı İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda gerçekleşti.
Kavgada bir öğrenci, 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralıların bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ortaokuldaki kavgayla ilgili son bilançoyu açıkladı. Bakan Memişoğlu, 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere kavgada 8 kişinin yaralandığını aktardı. Bakan Memişoğlu, "Yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#başakşehir
#öğrenciler
#bıçaklı kavga
#İstanbul Valiliği
#Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu
#3. Sayfa
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