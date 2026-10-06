Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 50 kişi tutuklandı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve aralarında belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Mezitli Belediyesinde 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesinde 105 milyon TL kamu zararı tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde ise 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

VAHAP SEÇER VE 2 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dünden itibaren adliyede devam eden ifade işlemleri bugün sabaha kadar sürerken aralarında belediye başkanları Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli tutuklandı.

330 MİLYON KAMU ZARARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesinde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesinde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde ise 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.