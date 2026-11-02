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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:03

Çalınan gümüşlerini müşteri gibi satın aldı: Adana’da milyonluk hırsızlık olayına film gibi operasyon

Adana'da 115 kilogram gümüşü çalınan iş yeri sahibi, filmleri aratmayan bir planla şüphelilerden birinin yakalanmasını sağladı. Mağdur vatandaş çalınan gümüşlerini kendi parasıyla satın alırken, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:03

’nın ilçesinde alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L. isimli şahıs, iflas edince gözünü daha önce birlikte ticaret yaptığı İ.Ş.'nin yerine dikti. Önceden keşif yapan şüpheli, olay günü iş hanında saklanarak binanın boşalmasını bekledi. Yanında getirdiği oksijen tüpüyle iş yerinin kapısını keserek içeri girdi. Yaklaşık 7 saat 20 dakika içeride kalan şüpheli 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri çalıp kaçtı.

HABERİN ÖZETİ

Çalınan gümüşlerini müşteri gibi satın aldı: Adana’da milyonluk hırsızlık olayına film gibi operasyon

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinden oksijen tüpüyle kapıyı keserek 115 kilogram gümüş çalan şüpheli ile çalınan gümüşlerin bir kısmını kuyumcuya satmaya çalışan başka bir şahıs tutuklandı.
İflas eden M.A.L., oksijen tüpüyle kapısını kestiği eski ticaret ortağı İ.Ş.'nin iş yerinde yaklaşık 7 saat 20 dakika kalarak 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri çaldı.
Polis, 980 güvenlik kamerasını inceleyip şüphelinin kaçış güzergahını 10 kilometre takip ettikten sonra motosikletteki boya kalıntılarından tespit ettiği M.A.L.'yi yakaladı ve ele geçirilen 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi.
İş yeri sahibi İ.Ş., bir kuyumcuya satılmak istenen 550 gram gümüşün kendisine ait olduğunu fark edip dikkat çekmemek amacıyla kendi ürünlerini 45 bin lira ödeyerek satın aldı.
Gümüşleri kelepir olduğu gerekçesiyle tanımadığı kişilerden 30 bin liraya aldığını ve hırsızlıktan haberi olmadığını öne süren Lütfi B. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A.L. ve Lütfi B. tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Çalınan gümüşlerini müşteri gibi satın aldı: Adana’da milyonluk hırsızlık olayına film gibi operasyon

ŞÜPHELİ MOTOSİKLETTEKİ BOYA KALINTILARINDAN TESPİT EDİLDİ

Sabah iş yerine gelen İ.Ş.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını 10 kilometre boyunca takip ederek Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı. Motosikletindeki sprey boya kalıntılarından şüpheliyi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla M.A.L.'yi yakaladı. Evinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan valizler bulunurken, ele geçirilen 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

Çalınan gümüşlerini müşteri gibi satın aldı: Adana’da milyonluk hırsızlık olayına film gibi operasyon

KENDİ GÜMÜŞLERİNİ MÜŞTERİ GİBİ SATIN ALDI

Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada olayla ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. Lütfi B.'nin 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gittiği öğrenildi. Kuyumcu, gümüş satmak isteyen müşteriyi arayarak İ.Ş.'ye haber verdi. Dükkana gelen İ.Ş., ürünleri incelediğinde kendisinden çalınan gümüşler olduğunu fark etti. Dikkat çekmemek için hırsızlık olayından bahsetmeyen İ.Ş., kendi ürünlerini 45 bin lira ödeyerek satın aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalınan gümüşlerini müşteri gibi satın aldı: Adana’da milyonluk hırsızlık olayına film gibi operasyon

"HIRSIZLIKTAN HABERİM YOK” DEDİ

İ.Ş.'nin durumu polise bildirmesi üzerine kimliği belirlenen Lütfi B. gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin, "Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin çalınan diğer gümüşleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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