Çanakkale'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de İzmir Karayolu üzerinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Birol G. idaresindeki minibüs, Belma G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi, araçta aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki kontrollerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.