3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hem suçlu hem güçlü: Kırdığı bardağın parasını ödemedi, tartışma çıkıca dükkanın camını yere indirdi

Hatay'da bir kadın züccaciye dükkanında elindeki kutudan bir adet bardağı düşürerek kırdı. İş yeri sahibi kadının tüm takımı satın almasını isteyince kadın bu teklifi kabul etmedi ve aralarında tartışma çıktı. Dükkândan çıkan kadın bir süre sonra eşiyle geri dönerek dükkânın camına kaldırım taşı fırlatarak kırdı.

Hem suçlu hem güçlü: Kırdığı bardağın parasını ödemedi, tartışma çıkıca dükkanın camını yere indirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:27

Dörtyol ilçesi kent merkezindeki bir züccaciye mağazasına alışveriş yapmak için gelen kadın eline aldığı bardak kutusundan bir bardağı düşürerek kırdı. Bunun üzerine iş yeri yetkilisi kırılan bardağın yer aldığı kutuyu kadının satın alması gerektiğini söyleyince kadın ve iş yeri yetkilisi arasında yaşandı.

Hem suçlu hem güçlü: Kırdığı bardağın parasını ödemedi, tartışma çıkıca dükkanın camını yere indirdi

“EMPATİ YAPALIM, KENDİNİ BENİM YERİME KOY”

Kadının ısrarla kırdığı bardağın yer aldığı kutuyu satın almamak istemesi üzerine iş yeri yetkilisi "Empati yapalım, kendini benim yerime koy. Günlük 10 takım kırılsa biz ne yapalım. Sen bunu bu şekilde almazken, başkası almaz. Neden, 1 tane kırılanı ödemek istiyorsun. Ben bunu kabul edersem, benden çıkacak" diyerek kendini ifade etti.

Hem suçlu hem güçlü: Kırdığı bardağın parasını ödemedi, tartışma çıkıca dükkanın camını yere indirdi

"BEN YAPACAĞIMI BİLİYORUM"

Yaşanan tartışma sonrası kadın, "Beni müşterilerin yanında rezil ediyorsun, ben yapacağımı biliyorum" diyerek iş yerinden ayrılarak gitti ve bir süre eşiyle birlikte kapanan mağazaya geldi. Mağazanın kapalı olduğunu gören şahıs, yerden bulduğu kaldırım taşını iş yerinin camına fırlatarak camı kırdı. Camın kırıldığı anlar ve şahıslar arasında yaşanan diyaloglar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hem suçlu hem güçlü: Kırdığı bardağın parasını ödemedi, tartışma çıkıca dükkanın camını yere indirdi

"KOCASIYLA GELİP CAMI KIRIP GİTMİŞLER"

Yaşananları anlatan iş yeri çalışanı "Müşterimiz geldi ve burada bardak aldı. Bardağı aldı, gezerken elinden düşürdü ve kırdı. Ondan sonra ben kasaya yönlendirdim, kırıldığı için kırdığı bardağı ödemek istemedi ve yetkilimizle görüşmek istedi. Biz de ödemesini istedik, yetkimizle tartıştı. Dışarı çıkarken tehditler savurarak gitti. Biz iş yerini kapattıktan sonra kocasıyla gelip camı kırıp gitmişler" dedi.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
