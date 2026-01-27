Menü Kapat
Dışarıya çorba servisi kavgasında silahlar konuştu! Dükkan basan lokantacı tutuklandı

Samsun’da komşu olan bir oto tamircisi ve lokanta sahibi arasında dışarıya çorba servisi yapılması konusunda kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavganın ardından lokanta sahibi oto tamircisinin dükkanına tüfekle ateş açtı.

Canik ilçesindeki sanayi sitesinde 63 yaşındaki lokanta sahibi M.S. ile lokantanın yanında bulunan araç tamirci dükkanı sahibi 48 yaşındaki A.A.K. arasında, iş yerine olan dışarıya çorba servisi yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından lokanta sahibi M.S., aracından aldığı tüfekle tamirci dükkanına ateş açtı.

Dışarıya çorba servisi kavgasında silahlar konuştu! Dükkan basan lokantacı tutuklandı

KAÇAN DÜKKAN SAHİBİNİN PEŞİNDEN ATEŞ ETTİ

Öfkesi dinmeyen lokantacı olay yerinden kaçan oto tamircisi A.A.K.’nin peşinden tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, lokantacı M.S., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

