Cani koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

İstanbul Bahçelievler’de dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Uygar Y. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Filiz K.Y. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Özetle

10 YERİNDE BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Uygar Y., eşini 10 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA TESLİM OLDU

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli Uygar Y.’nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu belirtildi. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi.