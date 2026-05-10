İstanbul Çatalca’da 2 kişi, denize açıldıkları jet skinin üzerinden düştü. Olayda bir kişi kolu kırık halde kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, suda kaybolan diğer kişi hayatını kaybetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çatalca'da jet ski keyfi faciaya dönüştü! İki genç denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul Çatalca'da denize açıldıkları jet skiden düşen iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri kolu kırık halde kurtarıldı. Ormanlı Mahallesi sahilinde kiraladıkları jet ski ile denize açılan 22 yaşındaki Y.E.D. ve 23 yaşındaki İ.K.G. bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen İ.K.G. kolu kırık halde vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.'nin cansız bedenine 4 saatlik arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

İKİ GENÇ DENİZE DÜŞTÜ

Ormanlı Mahallesi sahilinde kiraladıkları jet ski ile denize açılan 22 yaşındaki Y.E.D. ve 23 yaşındaki İ.K.G. henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen İ.K.G. kolu kırık halde, sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Suda kaybolan Y.E.D.’nin bulunması için ise bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.