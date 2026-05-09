32 yaşındaki 5 aylık Rüveyda Altuntaş isimli kadın, dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri genç kadının evine geldi.

HABERİN ÖZETİ Çorum’da mantar faciası: 5 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti Doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş ve 5 aylık bebeği hayatını kaybetti. Rüveyda Altuntaş ve 5 aylık bebeği mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve bebek kurtarılamadı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Altuntaş ile bebeği kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.