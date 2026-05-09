Çorum’da mantar faciası: 5 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

32 yaşındaki 5 aylık Rüveyda Altuntaş isimli kadın, dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri genç kadının evine geldi.
Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Altuntaş ile bebeği kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.