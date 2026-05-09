Çorum’da mantar faciası: 5 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan hamile kadın hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 15:42

32 yaşındaki 5 aylık Rüveyda Altuntaş isimli kadın, dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine genç kadının evine geldi.

Doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş ve 5 aylık bebeği hayatını kaybetti.
Rüveyda Altuntaş ve 5 aylık bebeği mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve bebek kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Altuntaş ile bebeği kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

