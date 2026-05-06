Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede 2 çocuğu ölen kendilerinin tedavisi ise bugün tamamlanan hamile anne ile polis memuru eşi taburcu edildi. Çiftin taburcu olur olmaz, çocuklarının kabirlerine gittiği öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zehirlenerek hayatını kaybeden 2 çocuğun anne babasıyla ilgili yeni gelişme Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaldıkları evde sinir gazı zehirlenmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden polis memuru çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay, Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33) ve çocukları Azra (7) ile Ömer Selim (4)'ün memleketleri Bozyazı'ya geldiklerinde meydana geldi. Aile, kaldıkları evin ikinci katında mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Ömer Selim ve 7 yaşındaki Azra hayatını kaybetti. Anne ve baba ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavileri tamamlandı ve taburcu edildi. AFAD ekiplerinin incelemesinde, ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak düzeyde G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildi. Sinir gazının, odadaki ahşap tahıl ambarı tarzı bir yerden kaynaklandığı belirlendi.



Olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile anne ile babanın tedavisi tamamlandı, bugün taburcu edildi. Taburcu olan çiftin Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na defnedilen çocuklarının kabrine gittiği öğrenildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edilmişti. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metrekarelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı belirlenmişti.