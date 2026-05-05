Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Mersin'de kahreden ölüm! İki kardeşin son fotoğrafı ortaya çıktı, anne-baba yoğun bakımda

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye giden aileden acı haberler geldi. Hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Selim ve ablası 7 yaşındaki Azra Tülü'nün hastanede çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:01

Mersin'in Bozyazı ilçesine ziyarete gelen ve hastaneye kaldırılan aileden acı haberler geldi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru M.T. (39), eşi E.T. (33), çocukları A.T. (7) ve Ö.S.T. (4) ile hafta sonu memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Yakınlarında kalan aile rahatsızlanınca, kusma ve mide bulantısı nedeniyle haber verilen sağlık ekipleri, aileyi hastaneye sevk etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen bir polis memuru ailesiyle birlikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, iki çocuk hayatını kaybetti.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.T. (39), eşi E.T. (33) ve çocukları A.T. (7) ile Ö.S.T. (4) Bozyazı'ya geldi.
Aile, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Kızları Ö.S.T. ve A.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anne ve baba ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Hayatını kaybeden kardeşlerin ön otopsi işlemleri yapıldı ancak ölüm nedenleri henüz belirlenemedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hastaneye kaldırılan aileden önce Ö.S.T., ardından A.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENEMEDİ

Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayatını kaybeden kardeşlerin ön otopsi işlemi yapıldı. Rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemezken, cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından Tülü çiftinin kaldığı evde ilk incelemeler tamamlandı. İnceleme sonrasında evin girişi şeritle kapatıldı.

İKİ KARDEŞİN HASTANEDEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

2 çocuğun ölümüne, anne ile babanın yoğun bakıma kaldırılmasına neyin sebep olduğunun otopsi işlemlerinin ardından belirlenmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan çocukların hayatını kaybetmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

