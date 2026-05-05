Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Pastane faciasında kan donduran detay: Arkadaşım can çekişirken satışa devam ettiler, beni de elektrik çarpmıştı

Hatay'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön staj gördüğü pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi olayından yeni detaylar ortaya çıktı. Bir öğrenci daha pastaneyle ilgili itirafta bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Pastane faciasında kan donduran detay: Arkadaşım can çekişirken satışa devam ettiler, beni de elektrik çarpmıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:26

Hatay’ın İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan pastanede 1 Mayıs’ta yaşanan acı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön staj gördüğü pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

HABERİN ÖZETİ

Pastane faciasında kan donduran detay: Arkadaşım can çekişirken satışa devam ettiler, beni de elektrik çarpmıştı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir pastanede stajyer öğrencinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj gördüğü pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili pastanenin elektrik işlerini yapan H.Y. isimli şahıs tutuklandı.
Olaydan bir gün önce aynı noktada başka bir stajyer öğrencinin de elektriğe çarptığı belirtildi.
Stajyer öğrenci A.A., olay günü pastane sahibinin, görevi olmadığı halde Mahir Buğra Karagön'ü elektrikçiye yardım etmesi için söylediğini ifade etti.
A.A., Mahir Buğra Karagön'ün hayatını kaybetmesinin ardından pastanenin satışa ve çalışmaya devam ettiğini iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Pastane faciasında kan donduran detay: Arkadaşım can çekişirken satışa devam ettiler, beni de elektrik çarpmıştı

STAJ YAPAN BİR ÖĞRENCİ DAHA İTİRAFTA BULUNDU

Olayla ilgili iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taksirle öldürme suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayın yaşandığı pastanede Karagön ile birlike staj yapan kız öğrenci olay günü yaşananları anlattı. Olaydan bir gün önce aynı noktada kendisini elektriğin çarptığını söyleyen öğrenci, "Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi" dedi.

Pastane faciasında kan donduran detay: Arkadaşım can çekişirken satışa devam ettiler, beni de elektrik çarpmıştı

"OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE BANA ELEKTRİK ÇARPTIĞI İÇİN RAFI İNDİRDİLER"

Olayın yaşandığı pastanede staj yapan MESEM öğrencisi A.A., aynı noktada bir gün önce elektriğin kendisini çarptığını ve iş yerine gelen elektrikçinin akım olmadığını söylediğini belirterek "Pastanede imalathanede gerçekleşti. Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler. Sonra iş yeri sahibi elektrik ustasını çağırdı. Rafı indirip elektrik akımının olup olmadığını kontrol ettiler. Ardından elektrikçi akımın olmadığını söyledi. Pastane sahibi rafı tekrardan yerine takmak için sigortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Fakat elektrikçi bunun gerekli olmadığını söyleyip reddetti" dedi.

Pastane faciasında kan donduran detay: Arkadaşım can çekişirken satışa devam ettiler, beni de elektrik çarpmıştı

ELEKTRİKÇİYE YARDIM ETMESİ SÖYLENMİŞ

Buğra'ya iş yeri sahibinin elektrikçiye yardım etmesini söylediğini ileri süren A.A., arkadaşının can kaybettiği olay anını anlatarak, "Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi. Çocuk o an donmuştu, bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler. Buğra'nın o esnada ağzı köpürmeye başladı. Temas kesildikten sonra bilincini kaybetmişti. Ben ambulansı aradım. İş yeri sahibi diğerleriyle beraber Buğra'yı bulunduğu yerden taşıdılar. Ben hemen nabzını kontrol ettim. Nefes almıyordu, Buğra çok kötüydü o an. Ambulans gittikten sonra ustalar çalışmaya devam ettiler. Satış yapmaya devam edildi. Saat 2 gibi ölüm haberi geldi. Arkadaşımın yaşadığı olaya rağmen pastane, gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam etti. Ambulans oradayken zaten ambulansın önünde tek başımaydım. Ambulans gittikten sonra beni çalışmam için imalat yerine geri çağırdılar. Daha sonra müşterilere bakmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında olay yerini temizlemem gerektiğini söylediler" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğum günü pastası öldürdü! Remziye Horuz'un canına mal olan pastadaki yumurta ihmalinin iddianamesi tamamlandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.