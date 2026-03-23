Cep telefonu hırsızından pes dedirten savunma: Hoşuma gittiği için çaldım

Adana’nın Seyhan ilçesinde telefoncuların olduğu pasajda dolaşan Caner Ş., Mazlum A.'nın işyerini gözünü kestirdi. Bir süre dolaştıktan sonra Mazlum A.'ya ait telefoncu dükkanına giren Caner Ş., işyeri sahibine vitrindeki telefonlarının fiyatını sordu, ardından vitrinde duran bir cep telefonunu el çabukluğuyla alarak, işyerinden uzaklaştı.

Vitrindeki telefonu yerinde göremeyince şaşıran dükkân sahibi hırsızlık anını güvenlik kameralarından izlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Caner Ş.'nin kaçış güzergahını ve girdiği evi belirledi.

Eve yapılan baskında Caner Ş. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda Caner Ş., "Telefon hoşuma gittiği için aldım. Pişmanım" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.