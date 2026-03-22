Sabıkası saymakla bitmeyen hırsız dolaptan çıktı: Yakalanırken verdiği tepki polisi güldürdü

Adana ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerinin titizlikle yürüttüğü ortak operasyon neticesinde, hakkında tam 83 ayrı hırsızlık kaydı bulunan hırsız Y.U., akrabasına ait bir evde kıskıvrak yakalandı. Toplam değeri yaklaşık 500 bin TL’yi bulan altın ve nakit paranın çalındığı bir hırsızlık olayının faili olarak aranan kadının izini süren ekipler, düzenledikleri baskında şüpheliyi yatak odasındaki bir dolabın içerisine gizlenmiş halde buldu. Kendisini bulan polis ekiplerine pişkin bir tavırla "Maşallah ne oldu şimdi?" diyerek karşılık veren Y.U., gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması amacıyla Adana emniyetine teslim edildi. Yakalanan şüpheli ayrıca polis ekiplerine 'Ne oldu bayram bayram suçum neymiş' diyerek tepki gösterdi. 15 çeyrek altın, 5 tam altın ve 100 bin TL nakit paranın çalındığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelinin kabarık suç dosyası ve yakalanma anındaki tavırları dikkat çekti.