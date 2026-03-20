Bayram kalabalığını fırsat bildiler: 2 hırsız 16 bin liralık ürünü kaşla göz arasında çaldı

Yıldırım ilçesinde iki kadın şüpheli, giyim mağazasına müşteri gibi girerek bir süre içeride dolaştı. Bayram alışverişi nedeniyle oluşan yoğunlukta çalışanların başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheliler, seçtikleri ürünleri fark ettirmeden mağaza dışına çıkardılar. Sonrasında ise çıkardıkları ürünleri poşetlere koyarak uzaklaştılar.

"HIRSIZLIK OLAYLARININ ÇOK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"

Durum iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibinin babası tarafından fark edildikten sonra hemen mağaza çalışanlarına haber verilse de yoğunluk nedeniyle geç fark edilen olayda şüpheliler çoktan kayıplara karıştı.

Yaşanan olaya tepki gösteren iş yeri sahibi Melih Bülbül, "Burayı yeni devraldığımızda komşular hırsızlık olaylarının çok olduğunu söylemişti. Biz de dikkatli oluruz dedik ama ilk ayımızda başımıza geldi. Ramazan ayında olması bizi ayrıca üzdü. Emek veriyoruz, mücadele ediyoruz. İnşallah bir an önce yakalanırlar" dedi.