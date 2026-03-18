3. Sayfa
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Sanki hırsızlık değil de alın teri! Otomobilden çaldıkları altınları paylaşıp, eğlendiler

Adana'da iki kişi, park halindeki bir aracın camını kırarak içerideki yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Sonrasında ise çaldıkları altınları aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlenmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri yaptığı çalışmayla iki zanlıyı yakalayarak tutukladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 10:21
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 10:21

Onurcan D. ile Yusuf T. İsimli iki şüpheli, gözlerine kestirdikleri park halindeki hafif ticari aracın camını kırdı. Şüpheliler torpidodaki 1 milyon 200 bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlendikleri anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sanki hırsızlık değil de alın teri! Otomobilden çaldıkları altınları paylaşıp, eğlendiler

BAŞKA ARAÇLARI DA SOYMUŞLAR

Altınları çalınan Ali C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Polis, hırsızlık olaylarının ardından sürekli şehir dışına çıktıkları belirlenen şüphelilerin 3 Mart'ta Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sanki hırsızlık değil de alın teri! Otomobilden çaldıkları altınları paylaşıp, eğlendiler

SOKAK SOKAK ARADILAR

Sokak sokak aranan şüphelilerin bulunduğu aracı fark eden polis ekipleri ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan zanlılar, trafikte sıkışınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Yusuf T. ile Onurcan D.'nin emniyetteki ifadelerinde hırsızlıkları kabul ettikleri, mağdurların zararını karşılayacaklarını söyledikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

