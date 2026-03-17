Parkta bulduğu telefonu böyle çaldı! Hırsızlık anları kameraya yansıdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı. İ.K. isimli şahsın parkta düşürdüğü cep telefonunun çalındığı belirlendi. Hırsızlık anı park içerisindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir şahsın yerde bulunan cep telefonunu önce ayağıyla ileri ittiği, ardından yerden alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kimliği belirlenen 41 yaşındaki H.K., "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.